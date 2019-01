Nach dem Verkehrsunfall mit einem SUV an der Kreuzung Hauptstraße/Dammgasse (die NÖN berichtete), meldet sich nun Hans Göttfert zu Wort: „Dass es bei dieser in stümperhafter Weise ,geregelten‘ Kreuzung nicht öfter zu Kollisionen kommt, ist eigentlich eher verwunderlich.“ Der Gänserndorfer fordert einen Umbau der Signalanlage. Vonseiten der Gemeinde wiederum heißt es, dass dies nur schwer möglich sei.

Göttfert ist überzeugt: „Man hätte damals gleich die gesamte Kreuzung mit Hauptstraße, Dammgasse und Friedhofgasse per Ampel regeln und nicht bloß eine Fußgängerampel über die Hauptstraße installieren sollen.“ Dann gebe es auch keine Staus mehr, wenn Fahrzeuge von der Friedhofgasse bzw. Dammgasse in die Hauptstraße einbiegen und umgekehrt, so der Gänserndorfer: „Ein Fußgängerübergang wäre bei dieser Ampelregelung ebenso elegant unterzubringen.“

Kreisverkehr aus Platzgründen nicht möglich

Die Gemeinde hingegen sieht die Sache anders: Der Schutzweg über die Hauptstraße bestehe seit etwa 2003 und wurde zwischenzeitlich durch verschiedene Maßnahmen dem geänderten Bedarf, dem steigenden Verkehrsaufkommen und den veränderten Verkehrsverhältnissen angepasst (färbige Piktogramme, Straßenbeleuchtung, Markierung einer „Psychobremse“).

Außerdem wurde von der Friedhofgasse kommend ein Rechtsabbiegegebot verhängt, um die Verkehrsabläufe im Kreuzungsbereich zu entspannen. Im Rahmen einer Verkehrsverhandlung der Bezirkshauptmannschaft im Frühjahr 2014 wurde es für notwendig erachtet, den Verkehr auf dem Schutzweg mittels einer Ampel zu regeln.

Eine Signalanlage, die auch die Dammgasse und Friedhofgasse einbeziehen würde, sei technisch kaum umsetzbar, weil es sich hier um eine versetzte Kreuzung – Friedhofgasse und Dammgasse befinden sich ja nicht auf selber Höhe – handelt. Auch ein Kreisverkehr, der die gesamte Verkehrssituation in diesem Bereich entschärfen würde, sei aus Platzgründen – ohne Umbau der Kollerbrücke – leider nicht möglich.