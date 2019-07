Die Stadtgemeinde Gänserndorf sucht ein neues Team für das künftige Regionalbad, das im Februar 2020 eröffnen wird. Benötigt werden Bademeister, Kassierer und Reinigungskräfte. Ende der Bewerbungsfrist ist der 31. August 2019.

Die Aufnahme erfolgt nach einer 6-monatigen Probezeit in ein vertragliches Dienstverhältnis. Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse über Schul- und Berufsausbildung) sind bis spätestens 31. August 2019 per Post an die Stadtgemeinde Gänserndorf (2230 Gänserndorf, Rathausplatz 1) oder per Mail an stadtamtsdirektor@gaenserndorf.at zu richten. Nähere Infos: Herr Wildmann (Tel. 02282/2651-27).