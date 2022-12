„Auch bei Wahlarzt heißt es warten“

Werbung

Hans Göttfert ist sauer: Der Gänserndorfer Pensionist findet in der Umgebung keinen Internisten, bei dem er in absehbarer Zeit einen Termin bekommt – nicht einmal bei einem Wahlarzt, den er privat bezahlen müsste: „Bei solch einem hatte ich Mitte Oktober angefragt und wurde auf Februar 2023 vertröstet.“ Die landläufige Meinung, dass man bei einem Wahlarzt relativ schnell einen Untersuchungs- bzw. Behandlungstermin erhält, sei somit falsch, ärgert sich Göttfert.

Wie die NÖN berichtete , gibt es nicht nur bei Kinderärzten im Bezirk einen eklatanten Mangel an Kassenärzten. Nachdem Hermann Hauser im Sommer seinen wohlverdienten Ruhestand antrat, ist auch seine Kassenstelle seither unbesetzt. Hauser war der einzige Internist in der Stadt Gänserndorf, der einen Vertrag mit der ÖGK (Österreichischen Gesundheitskasse) hatte. „Die Stelle wird natürlich nachbesetzt, das Verfahren läuft gerade“, erklärte kürzlich ÖGK-Sprecherin Marie-Theres Egyed auf NÖN-Nachfrage.

Bis es so weit ist, gibt es im ganzen Bezirk – immerhin 107.000 Einwohner – nur noch einen Kassen-Internisten, nämlich Manfred Fleischer, der in Zistersdorf ordiniert. Die restlichen neun Internisten sind Wahlärzte. Übrigens: Dass die Stadt Gänserndorf künftig wieder einen Kassen-Internisten haben wird, ist keinesfalls in Stein gemeißelt. „Im Stellenplan für den Bezirk Gänserndorf sind zwei Planstellen für Innere Medizin ausgewiesen“, so die ÖGK-Sprecherin.

Das heißt: Hausers Nachfolger als Kassen-Internist könnte seine Ordination auch in Hohenau oder Engelhartstetten aufsperren. So war es zum Beispiel nach der Pensionierung des Zistersdorfer Kinderarztes Alfred Klabuschnigg. Sein Kassenvertrag wanderte nach Engelhartstetten, wo Ivana Hudekova Anfang Oktober ihre Ordination eröffnete.

