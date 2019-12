„Wer hat’s erfunden?“, heißt es in einem TV-Werbespot für Schweizer Kräuterbonbons. Dasselbe gilt nun auch für die Eintrittspreise im künftigen Regionalbad. Die SPÖ und die Bürgerliste erklärten öffentlich und unabhängig voneinander, dass sie es waren, die eine Preisreduktion erwirken konnten. Die Türkisen kontern: „Stimmt nicht. Das war unser Verdienst.“

Zur Erinnerung: In der Oktober-Sitzung des Stadtparlaments wurden die Eintrittspreise für das neue Bad festgelegt. „Zwar konnten die Tagestarife in einem gemäßigten Rahmen gehalten werden, aber diese sind trotzdem höher als im alten Bad“, poltern die Roten. Und weiter: „Die größte Erhöhung erfuhr die beliebte Jahreskarte. Hier sollten die Besucher in Zukunft 375 Euro pro Jahr bezahlen.“ Im Vergleich zu früher wäre dies eine Preiserhöhung um fast 200 Prozent.

"Durch unsere Intervention konnte der Preis gesenkt werden"

Die „gute Nachricht“, laut den Sozialdemokraten: „Durch unsere hartnäckige Intervention konnte der Preis gesenkt werden. Er wurde in der Dezember-Sitzung auf 300 Euro festgelegt.“ Aber auch die Bürgerliste reklamiert den Erfolg für sich und attackiert die Roten: „Kennt die SPÖ ihr eigenes Abstimmungsverhalten nicht mehr? Bei der Oktober-Sitzung stimmte sie mit der ÖVP, FPÖ und den Grünen geschlossen für die hohen Tarife.“ Die Bürgerliste habe als einzige Fraktion dagegen gestimmt.

In der Dezember-Sitzung seien die Tarife minimal reduziert worden. „Vermutlich aufgrund unserer Aussendungen“, glaubt die Bürgerliste. „Alles Unsinn“, betont die Volkspartei. SPÖ und Bürgerliste hätten nichts mit der Preisreduktion zu tun. In Wirklichkeit habe VP-Bürgermeister René Lobner zusätzliche Kooperationen mit Firmen vereinbaren können. Diese hätten dann zur Preisreduktion geführt.

Warum sind es jetzt eigentlich genau 300 Euro für die Jahreskarte? Dies ist einfach erklärt: Es wird im Regionalbad 300 Öffnungstage pro Jahr geben, somit bezahlen die Besucher – wenn sie über eine Jahreskarte verfügen – exakt 1 Euro pro Tag, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde.