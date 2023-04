Badbetreiber aus dem ganzen Land besichtigten Regionalbad

Über die Erfahrungen, die er bei der Errichtung des Gänserndorfer Regionalbads machte, durfte Bürgermeister René Lobner beim „NÖ Bädertag“ der Wirtschaftskammer berichten. Dazu kamen 35 Betriebsleiter niederösterreichischer Bäder in die Bezirkshauptstadt.

An der Errichtung des Gänserndorfer Regionalbads sind 38 Gemeinden beteiligt, die den Betrieb anteilsmäßig unterstützen. Nach Lobners Ausführungen war Wolfgang Stock als Experte für Freizeitrecht am Wort. Er informierte die Teilnehmer über Aufsichtspflichten, regelmäßige Kontrollen, Gefahrenprognosen sowie die notwendige Dokumentation eines Betriebsbuchs. „Hilfreich ist jedenfalls auch, sich an der vom Fachverband Gesundheitsbetriebe zur Verfügung gestellten Badeordnung zu orientieren“, betonte der NÖ Bädersprecher Kurt Staska.

Nach diesem fachlichen Teil übernahm Alexander Gmeindl das Zepter. Er ist Betriebsleiter des Gänserndorfer Regionalbads und führte durch das Hallenbad. Dabei zeigte er gern die Besonderheiten her, zum Beispiel die Boulder-Wand und die Aqua-Cross-Anlage. Danach lud Equans Gebäudetechnik zum gemeinsamen Mittagessen ein, so fand die Veranstaltung in gemütlicher Atmosphäre ihren Ausklang.

