Bahnstraße: Nächstes Geschäft schließt wegen Kostenexplosion

Drei Jahre nach der Eröffnung schloss das „Gänserndorfer Allerlei“ wieder seine Pforten. „Die Nebenkosten sind wirtschaftlich einfach nicht mehr tragbar“, erklärt Inhaberin Claudia Berl im NÖN-Gespräch. In der Corona-Zeit hatte sie mit dem Verkauf von regionalen Produkten (Lebensmittel, Kunst und Handwerk) begonnen – damals war die Lage schon schwierig. Der Ukraine-Krieg und die Folgen gaben dem kleinen Betrieb den Rest.

Am 28. Februar hatte Berl zu sich selbst gesagt: „Aus, das war’s.“ Jede Rechnung, die sie zuletzt bekam, war um einiges höher als davor: „Miete, Strom, Versicherung, Telefon etc. – alle diese Nebenkosten sind in den vergangenen zwölf Monaten explodiert.“ Das sei einfach nicht mehr zu stemmen. Dazu kamen noch die Umsatzeinbrüche, weil auch Berls Kunden immer weniger Geld zum Ausgeben haben.

Es steht und fällt alles mit den Energiekosten - wenn diese zu hoch sind, wird auch alles andere unerschwinglich teuer Unternehmerin Claudia Berl

„Es steht und fällt alles mit den Energiekosten. Wenn diese zu hoch sind, wird auch alles andere unerschwinglich teuer“, betont die Unternehmerin. Wie geht es mit ihr beruflich weiter? Hat sie etwas in Aussicht? „Nein. Derzeit bin ich nur darauf konzentriert, die Reste des Inventars zu verwerten. Irgendetwas wird sich schon ergeben.“

Berl ist auch überzeugt davon, dass sie in normalen Zeiten erfolgreich gewesen wäre: „Das Konzept mit den regionalen Produkten wurde von den Kunden gut aufgenommen. Ich bereue nicht, diesen Schritt gewagt zu haben.“

Auf die Bahnstraße sieht sie keine blumigen Zeiten zukommen: „Im Jänner und Februar war die Einkaufsstraße zeitweise menschenleer.“ Gemeint ist an Wochentagen und untertags.

