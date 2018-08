Die Bezirkshauptstadt bekommt ein weiteres Kaffeehaus, nämlich auf der Bahnstraße, wo sich früher das In-Lokal Bohrturm befand. Bekanntlich wurde das damalige Gebäude abgerissen und ein neues errichtet. Auch wenn es auf der Auslagenscheibe steht, wird das künftige Lokal nicht „Am Steg 17“ heißen.

Wann es genau aufsperrt und wer es betreibt, ist noch geheim. Fakt ist: Die Gastro-Szene in Gänserndorf wächst stetig. Zuletzt eröffneten das Café-Pub Ente am Rathausplatz, der Café-Eissalon Sweet Hell an der Hauptstraße, die Café-Bäckerei Hirschmann-Thaler in der Haidlisse und das Imbiss-Lokal Daily Fresh am Kirchenplatz. In absehbarer Zeit wird auch der K.U.L.T.-Nachfolger eröffnen.