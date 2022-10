Bald nur noch Wahlarzt-Praxis

Sie ist derzeit die einzige Kinderfacharzt-Ordination mit Kassenvertrag weit und breit: Die von Gabriele Eineder und Beate Böchzelt geführte Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde in der Sondenstraße. Ab 1. Jänner 2023 ist aber auch damit Schluss: Mit diesem Datum wird die Ordination nur noch eine Wahlarzt-Praxis sein.

Dr. Gabriele Eineder: Krankheitsbedingt kann sie seit dem Jahr 2018 nicht mehr so viel arbeiten wie davor. Foto: privat

Das heißt: Alle bei der ÖGK versicherten Personen – also die überwiegende Mehrheit – müssen ab dann für Untersuchungen bezahlen. Viele Patienten werden somit nach Wien wechseln, wo es mehr Kassen-Kinderärzte gibt. Wie kam es eigentlich zur schwerwiegenden Entscheidung, den großen Kassenvertrag zurückzulegen? „Wir haben in den vergangenen vier Jahren intensiv versucht, einen weiteren Kinderarzt zu gewinnen, um unser Team zu verstärken. Leider gab es keinen einzigen Bewerber“, erklären Eineder und Böchzelt.

Den beiden Medizinerinnen sei es einfach nicht möglich, nahezu im Alleingang den Bedarf des gesamten Bezirkes Gänserndorf abzudecken: „An manchen Tagen registrieren wir mehr als 500 Patientenanrufe in den ersten beiden Stunden unseres Praxisdienstes.“

„Wäre ich gesund, würden wir ÖGK-Vertrag behalten“

Zur Erklärung: Der Kinderarzt in Zistersdorf ging kürzlich in Pension. Die Kassenstelle wanderte daraufhin nach Engelhartstetten. Eine dritte Kassenstelle gibt es noch in Groß-Enzersdorf. Während der Süden des Bezirks somit kindermedizinisch gut versorgt ist, sieht es im Norden katastrophal schlecht aus.

Dr. Beate Böchzelt: Sie muss immer wieder Dienste ihrer Kollegin übernehmen. Foto: privat

Wäre sie nicht krank geworden, würde man den Kassenvertrag behalten, sagt Eineder im NÖN-Gespräch. Seit 2018 laboriere sie an einer chronischen Erkrankung und müsse sich regelmäßig Therapien unterziehen. Eine Corona-Infektion verschlechterte dann noch ihren Gesundheitszustand. Für eine Operation nahm sich die Ärztin Urlaub – kurz danach saß sie schon wieder in ihrer Ordination.

„Es ist der schönste Beruf der Welt und ich würde ihn sofort wieder erlernen, aber unter diesen Umständen ruinieren wir uns“, betont Eineder. Man habe die Notbremse schweren Herzens ziehen müssen. „Es tut uns leid um jene Patienten, die wir dadurch verlieren“, so die Medizinerin abschließend.

