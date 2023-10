Bank rückte kein Geld heraus: Die SPÖ-Naturfreunde rotierten

Was genau ist passiert? „Obwohl der Kassier regelmäßig in dieser Filiale das Sparbuch nachtragen lässt, so wurde uns diesmal die Geldauszahlung verwehrt“, erinnert sich SPÖ-Gemeinderat Irlvek gegenüber der NÖN. Und weiter: „Wir wurden wie Verbrecher behandelt. Das Personal war unfreundlich, keine Spur von Höflichkeit. Wir wurden von oben herab behandelt.“

Irlvek wirft den betroffenen Bank-Angestellten fehlende Manieren vor: „Sie wissen offenbar nicht, dass man auch den Kunden ausreden lässt und dabei zuhört. Wir wurden angeschrien und durften uns nur den Monolog der Mitarbeiterin anhören. Dieser war für uns jedoch völlig unschlüssig.“

Auch er war not amused: Gerhard Janda, Kassier der Gänserndorfer Naturfreunde und ehemaliger SPÖ-Gemeinderat. Foto: Schindler

Das Problem im Detail: Irgendjemand von den Naturfreunden soll im Vorjahr ein E-Mail von der Bank zwecks Datenabgleich bekommen haben. Auf dieses habe der Verein aber nicht reagiert. Und deshalb sei das Sparbuch vom Geldinstitut gesperrt worden. „Niemand von uns weiß etwas von so einem Mail“, betont der Naturfreunde-Vorsitzende: „Dann erfuhren wir, dass noch Unterlagen von uns benötigt werden. Welche? Das konnte uns keiner verraten.“

Als es schließlich hieß, dass Irlvek einen Termin vereinbaren müsse, wenn er Geld vom Vereinssparbuch abheben wolle, sah der Genosse rot: „Ich soll ein Bittgesuch stellen, damit ich an unser Geld komme? Geht es euch noch gut?“ Irlvek wandte sich sofort an die Ombudsstelle der Bank Austria und drohte mit Anwalt und Gericht.

Dem Ombudsmann gelang es schließlich, sein aufgebrachtes Gegenüber zu beruhigen: Er werde umgehend mit der Gänserndorfer Filiale sprechen. Irlvek und Janda können jederzeit vorbeikommen - auch ohne Termin - und Geld vom Naturfreunde-Sparbuch abheben ...