In der Marchfelder Bank kommt es mit 1. Februar zu einer entscheidenden Personalrochade: Nach fast 30-jähriger Vorstandstätigkeit zieht sich Chef Hartwig Trunner (61) auf eigenen Wunsch – „das war bereits 2019 geplant“ – aus dem operativen Geschäft zurück. Bis Ende Juni steht er dem Haus noch in beratender Funktion zur Verfügung. Dann beginnt der wohlverdiente Ruhestand.

Der begeisterte Naturliebhaber und Hobbymusiker aus Marchegg wurde erstmals 1993 in den Vorstand gewählt – mit gerade einmal 33 Jahren – und nahm diese Funktion seit 1999 als Vorsitzender wahr. Im Laufe der 28 Jahre hat sich in der Bank viel getan. So fielen in die Ära Trunner zum Beispiel der Zu- und Umbau der Hauptanstalt in Gänserndorf (2000), die Errichtung neuer Geschäftsstellen in Orth (2002) und Angern (2009) sowie 24-Stunden-Selbstbedienungszonen in fast allen der elf Geschäftsstellen.

Die größte Herausforderung für Trunner war aber zweifelsfrei die Loslösung der Volksbank Marchfeld aus dem Volksbankenverbund im Jahr 2016 – gegen den Widerstand der österreichischen und europäischen Aufsichtsbehörden. Aus der verbundzugehörigen Volksbank Marchfeld wurde die verbundunabhängige Marchfelder Bank.

Trunners Vorstandsagenden (Markt) und somit auch den Vorsitz selbst übernimmt mit 1. Februar sein bisheriger Vorstandskollege Erich Fellner aus Auersthal, der dem Gremium seit 2013 angehört. Fellners derzeitige Agenden (Marktfolge) wird künftig das neue Vorstandsmitglied Robert Wallner wahrnehmen. Er kann mehr als 14 Jahre Bankerfahrung vorweisen und ist seit Oktober 2013 in der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) in diversen Führungspositionen tätig, zuletzt verantwortlich für das Risikomanagement.

Trunner ist überzeugt, dass Fellner und Wallner gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Marchfelder Bank, deren Wurzeln bis ins Jahr 1873 reichen, auch in Zukunft erfolgreich weiterführen werden. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Roland Grabner, er löste die Groß-Enzersdorferin Andrea Seidl in dieser Funktion ab, spricht Trunner und seiner eigenen Vorgängerin großen Dank aus. Weiters wünscht er dem neuen Vorstandsduo alles Gute für die Zukunft.

Zur Erklärung: Die langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Seidl widmet sich nun wieder verstärkt ihrem Beruf als Anwältin.