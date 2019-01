Das historische Gebäude, in dem die Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft untergebracht ist, befindet sich in bedenklichem Zustand. Außen bröckelt an allen Ecken und Enden der Verputz ab. Übrigens: Bezirkshauptmann Martin Steinhauser selbst konnte nicht zum Thema befragt werden, weil er in den vergangenen Tagen im Urlaub weilte.

| Mattes