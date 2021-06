Mit einer neuen Idee lässt ÖVP-Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch aufhorchen: Die Stadt plant den Erwerb des PORR-Grundstücks in der Protteser Straße, um in der Folge mit dem gemeindeeigenen Wirtschaftshof, der seit Jahren in der Schönkirchner Straße untergebracht ist, dorthin zu übersiedeln.

Lobner erklärt: „Die Stadt ist in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen und der Bauhof mittlerweile zu klein. Wir haben im mittelfristigen Finanzplan bereits Geld für eine Erweiterung des Bauhofes vorgesehen.“

PORR-Grundstück als günstige Gelegenheit

Jetzt gebe es aber eine Gelegenheit, die man „beim Schopf packen“ müsse, so der Bürgermeister: „Die Baufirma PORR will sich von ihrem Grundstück in Gänserndorf trennen. Dieses wäre für uns ideal – nicht nur vom Standort her. Dort steht auch ein großes Gebäude mit Mannschaftsräumen, Sanitäranlagen, Lager und Werkstatt.“

Die Gemeinde müsste gar nicht viel umbauen: „Es gibt auch Erweiterungsmöglichkeiten und wir könnten rasch übersiedeln.“ Übrigens: Ein kleiner Teil der Firma PORR würde mit Büros am Standort bleiben und die Fläche von der Stadt mieten.

Lobner kann sich vorstellen, dass der Wirtschaftshof Anfang 2022 übersiedelt. Was mit dem jetzigen Grundstück in der Schönkirchner Straße passiert, steht noch nicht fest. Über den möglichen Kaufpreis möchte der Bürgermeister auch nichts sagen: „Zuerst müssen wir einmal im Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fassen.“