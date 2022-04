Bauprojekt: 38 Wohnungen mit Pflanzen am Dach

Werbung

Nicht nur in der Eichamtstraße werden gerade neue Eigentumswohnungen aus dem Boden gestampft ( die NÖN berichtete ), auch an der Kreuzung Strassergasse/Wiener Straße wird derzeit fleißig gearbeitet. Was haben die Baustellen gemeinsam? Für beide Niedrigenergie-Projekte ist die Deutsch-Wagramer Bauträger-Firma „AC Wohnen“ verantwortlich.

Während in der Eichamtstraße 16 Wohneinheiten errichtet werden, sind es in der Strassergasse 38 Eigentumswohnungen mit einer Nutzfläche von 45 bis 75 Quadratmetern. Das Dachgeschoß ist für eine Anwaltskanzlei vorgesehen. Alle Wohnungen werden mit Loggia, Balkon oder Terrasse versehen.

Schallschutzfenster auf der Seite der Wiener Straße garantieren die nötige Ruhe in den Innenräumen. Eine Begrünung auf den Dächern soll für angenehme Temperaturen im Sommer sorgen. Der Innenhof lädt zum Erholen ein und kann von Kindern als Spielwiese genutzt werden. Was wird es noch geben? Eine behindertengerechte Liftanlage in alle Geschoße, eigene überdachte Kfz-Stellplätze sowie einen Fahrrad- und Kinderwagen-Abstellraum.

Wann wird die Wohnhausanlage eröffnet? AC-Wohnen-Chef Reinhard Pacejka: „Nächstes Jahr im zweiten Quartal.“ Unklar ist noch, wie geheizt werden soll. Ursprünglich war eine Gaszentralheizung geplant. „Wir haben aber auch alles für eine Wärmepumpe vorbereitet“, so Pacejka.

