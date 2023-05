Gänserndorf Bauprojekt: Ab Samstag ist der Ehartsteg komplett gesperrt

Der in die Jahre gekommene Ehartsteg wird jetzt abgetragen. Foto: Stadtgemeinde Gänserndorf

D ie Bauarbeiten am Ehartsteg gehen in die heiße Phase: Der alte Steg wird in den kommenden Wochen abgetragen und durch einen neuen ersetzt (die NÖN berichtete).