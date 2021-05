Gegen die Stimmen der Grünen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Bausperre in Gänserndorf-Süd verlängert. „Laut NÖ Landesregierung ist eine Verlängerung nicht mehr möglich“, verwies Mandatarin Margot Linke (Grünen) auf ein Schreiben des Landes. Darum sei es rechtswidrig, wenn der Gemeinderat die Bausperre verlängere. Außerdem wollte die ehemalige Vizebürgermeisterin, dass das entsprechende Schreiben verlesen werde.

Darüber ließ ÖVP-Stadtchef René Lobner abstimmen, denn das Schreiben des Landes lag den Unterlagen bei, jeder Gemeinderat habe es selbst lesen können. So sahen es auch die anderen Parteien.

Lobner hofft, dass Land Bausperre zustimmt

„Gibt es Alternativen, falls die Verlängerung der Bausperre nicht genehmigt wird? Den großen Run auf die Bauplätze wird die Infrastruktur nicht schaffen“, warf Linke in die Diskussion ein. „Der Raumplaner weiß, was er tut“, hat der Stadtchef vollstes Vertrauen zu Karl Siegl. „Wir haben dem Land in einer Stellungnahme erklärt, warum wir die Bausperre brauchen“, ist Lobner im Gespräch mit der NÖN zuversichtlich, dass die Gemeinde überzeugen kann. Die Stadtgemeinde solle moderat wachsen, dazu müssen eben Maßnahmen gesetzt werden. Denn wichtige Infrastruktur fehle in Gänserndorf-Süd eben noch. Lobner ist überzeugt, dass eine gute Lösung gefunden werden wird: „Wenn es nicht geht, werden wir uns etwas anderes überlegen.“

Margot Linke (Grünen) hält eine Verlängerung der Bausperre für rechtswidrig. NÖN

Dass die Bausperre verlängert, aber im nächsten Tagesordnungspunkt Fläche umgewidmet wurde, kritisierte Beate Kainz, Fraktionssprecherin der Grünen: „Das ergibt keinen Sinn.“ Außerdem gebe es noch genug freies Bauland: „Wir widmen nichts rück oder entsiegeln.“ Das stört sie ebenfalls.

Lobner hingegen spricht von einer „umsichtigen Stadtplanung“. Denn dort, in der Nähe des Roten Kreuzes und des Medizinischen Zentrums, sei es eben sinnvoll, für eine weitere Ordination Bauland umzuwidmen. Kainz betonte, dass die Grünen nicht gegen die Ordination seien.

„Das Ganze etwas differenziert zu betrachten, schadet nicht“, empfahl Lobner, der die Umwidmung als umsichtig und vernünftig bezeichnet. Außerdem sei alles mit dem Raumplaner abgesprochen. Er akzeptiere die Meinung der Grünen, wolle sich aber eine stundenlange Diskussion sparen. „Wir haben alle anderen Möglichkeiten ausgelotet, es geht nirgendwo anders“, schaltete sich ÖVP-Stadtrat Mathias Bratengeyer ein. Joseph Lentner (NEOS) hält das Projekt für sinnvoll, enthielt sich bei der Abstimmung aber, weil „das Naturschutzgutachten noch nicht da ist“. ÖVP und FPÖ stimmten der Umwidmung zu.