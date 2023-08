Baustelle Siebenbrunner Straße: „Es wird länger dauern“

Die Siebenbrunner Straße L9 sollte, wie berichtet, während der Sommermonate zwischen den Autohäusern Lauer und Wiesinger generalsaniert werden und laut Plan mit Anfang September wieder für den Verkehr freigegeben werden.

„Es wird drei bis vier Wochen länger dauern als geplant“, berichtet Bürgermeister René Lobner im Gespräch mit der NÖN von nicht so guten Neuigkeiten, was die Sanierung der Siebenbrunner Straße betrifft. Eine positive Nachricht gibt es bei allen Verzögerungen dennoch: „Wir konnten zumindest sicherstellen, dass die Kreuzung Haidlisse bis zum Schulstart fertiggestellt ist. Die Querung ist extrem wichtig“, so Lobner. Die Asphaltierungsarbeiten haben in diesem Bereich bereits begonnen. Bis zum Kreisverkehr werde die Fertigstellung der Fahrbahn voraussichtlich noch bis Ende September dauern.

Wieso kam es zu dieser großen Verzögerung? „Der Unterbau war komplett kaputt. Das sieht man eben erst, wenn man mit den Bauarbeiten beginnt“, weiß der Stadtchef, dass viel mehr Erdmaterial ausgehoben werden musste, als geplant war. „Es wurde schon gewitzelt, dass dort ein Tunnel gegraben wird, weil so weit hinunter gegraben werden musste.“ Zusätzlich müssen auf einer solchen Baustelle eben verschiedene Firmen koordiniert werden, die extreme Hitze habe die Arbeiten zusätzlich erschwert.

Lobner kennt die Kritik, die der Gemeinde in den Sozialen Medien widerfährt. Dort wird der Stadtgemeinde etwa Fehlplanung vorgeworfen, oder auch, die falschen Betriebe ausgewählt zu haben. „Wir haben als Stadtgemeinde keinen Einfluss darauf. Wo es geht, machen wir Druck, aber wir sind nicht die Auftraggeber“, berichtet er, dass die Gemeinde von den Verzögerungen bei einer Baubesprechung erfahren habe. Denn bei der L9 handelt es sich um ein Baulos des Landes.

Darüber informiert der Stadtchef auch auf seiner Facebook-Seite, rechnet aber dennoch damit, dass „mir mit Sicherheit wieder einige ,nette‘ Kommentare gespendet“ werden, wenn einige ihrem Ärger über die Situation Luft machen müssen.