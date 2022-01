Beate Kainz will Autolenker zu den Öffis bringen

Seit wenigen Wochen ist Beate Kainz Stadträtin für den öffentlichen Nahverkehr. Sie löste ihren grünen Parteifreund Günter Schweitzer ab, der krankheitsbedingt aus der Politik ausschied. Kainz ist nicht nur Stadträtin, sondern auch Chefin der Gänserndorfer Grünen sowie Sprecherin der Bezirks-Grünen. Im NÖN-Interview verrät sie ihre kommenden politischen Ziele.

NÖN: Sind Sie eigentlich gebürtige Gänserndorferin?

Beate Kainz: Nein. Ich bin in Wien geboren und in Deutsch-Wagram aufgewachsen. Bis zum Jahreswechsel 1999/2000 lebten wir in Gänserndorf-Süd.

Sie saßen schon in einem anderen Stadtparlament. Wie kam es dazu?

Kainz: Von 2000 bis 2011 hatten wir in Zistersdorf einen kleinen Bauernhof. Von 2005 bis 2010 war ich gemeinsam mit André Hippesroither für die Grünen im dortigen Gemeinderat tätig. Nach der Rückübersiedlung nach Gänserndorf wurde ich 2015 in den hiesigen Gemeinderat gewählt.

Welche Themen haben Sie als Stadträtin im Auge?

Kainz: Der Fokus lag in unserer Region jahrzehntelang auf der Verbindung zu diversen Schulen. Dazwischen gab es vereinzelt Busse, die nur im äußersten Notfall genutzt wurden. Das Ziel muss daher sein, eine vernünftige Taktung im öffentlichen Verkehr zu erreichen, die den Umstieg für jeden Einzelnen ermöglicht. Die konkreten Maßnahmen werden wir in meinem Ausschuss festlegen.

Fraktionschefin und Stadträtin – einmal oppositionelle Wadlbeißerin, einmal Regierungsmitglied. Geht das überhaupt?

Kainz: Hinterfragen ist in beiden Positionen wichtig und in keinem Gremium ausgeschlossen.

Werden Sie Van der Bellen als Bundespräsidenten wiederwählen, wenn er antritt?

Kainz: Natürlich.