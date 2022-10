Behörde prüft Rechtslage: Wird streunender Fuchs eingefangen?

Jener Fuchs, der kürzlich seelenruhig über die belebte Bahnstraße spazierte (die NÖN berichtete), beschäftigt jetzt auch die Behörde: Die Bezirkshauptmannschaft prüft gerade die rechtlichen Grundlagen, ob und wie sie das „scheue“ Wildtier aus dem Verkehr ziehen kann.

Eines steht aber jetzt schon fest: Auf der Straße abgeschossen wird der Fuchs auf keinen Fall. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz erklärt: „Im bebauten Gebiet ist das unmöglich. Das wäre viel zu gefährlich. Das Jagdgesetz wird also nicht zur Anwendung kommen.“

Sicherheitspolizeigesetz oder Tierseuchengesetz

Bleibt noch das Sicherheitspolizeigesetz. Dieses kommt zum Einsatz, wenn eine Gefährdung von Leib und Leben im Raum steht: „Wenn der Amtstierarzt der Meinung ist, dass Menschen gebissen werden könnten, wird dieses Gesetz angewandt.“ Geht der Veterinär wiederum von einer Krankheit aus, wird die Behörde nach dem Tierseuchengesetz vorgehen.

In beiden Fällen wird man den Fuchs wohl oder übel betäuben und einfangen müssen, um ihn genauer zu untersuchen. Merkatz: „Sollte er Tollwut oder eine andere gefährliche Krankheit haben, werden wir ihn einschläfern müssen.“ Ist dem nicht so und der Vierbeiner ist kerngesund, könnte man ihn in einem Wald wieder aussetzen.

Am besten wäre es, wenn er von selbst wieder verschwinden würde: „Bis jetzt hat er eigentlich nichts getan – er hat nichts ruiniert, niemanden gefährdet und auch niemanden verletzt.“ Trotzdem sei es absolut ungewöhnlich, dass ein Fuchs am helllichten Tag im Stadtzentrum über eine Einkaufsstraße marschiert.

„Wir sind jetzt auf jeden Fall dran. Um einschreiten zu können, brauchen wir aber unbedingt eine rechtliche Grundlage“, so Merkatz abschließend im NÖN-Gespräch.

