Gänserndorf Beim Kreisverkehr nahe der Grenzstraße krachte es: FF im Einsatz

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Das Auto wurde beim Verkehrsunfall schwer beschädigt. Foto: FF Gänserndorf

E in spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich kürzlich auf der B8 nahe der Grenzstraße zwischen Strasshof und Gänserndorf: In den frühen Morgenstunden war ein Pkw nach dem Kreisverkehr in Richtung Bezirkshauptstadt von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt.