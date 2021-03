In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments gab es eine heftige Debatte über den Beitritt der Gemeinde zum neu gegründeten Verein „GANS Gänserndorf“. VP-Bürgermeister René Lobner selbst hatte den Antrag gestellt. Mit der Reaktion der SPÖ und der Grünen hatte der Stadtchef eigenen Aussagen nach nicht gerechnet. Beide Fraktionen sprachen sich gegen den Beitritt aus. Mit den Stimmen von ÖVP und NEOS wurde der Beschluss dennoch gefällt.

Warum votete die SPÖ dagegen? Stadtrat Michael Hlavaty erklärte nach der Sitzung: „Da sind zu viele Fragen noch offen. Wir wissen nur, dass der Verein von Lobner und einer Rathaus-Mitarbeiterin gegründet wurde. Keiner weiß, wer der Obmann sein wird und wer aller als Mitglied beitritt.“ Diese Woche findet die konstituierende Sitzung des Vereins statt, bei der auch der Vorstand gewählt wird: „Ich verstehe nicht, warum die ÖVP diese Tagung nicht abwarten konnte und den Beschluss unbedingt durchpeitschen wollte.“

Ein anderes Problem orten die Grünen. Fraktionschefin Beate Kainz: „Die Gemeinde hat für diesen Verein bereits eine Homepage installiert. Gestaltung und Erhaltung einer Website verursachen aber Kosten. Trotzdem war für den Beschluss keine finanzielle Bedeckung vorgesehen.“

Auch wie die Wirtschaftstreibenden der Stadt sowie das „werbe-team“ ins Projekt eingebunden sind, sei nicht klar, so die Öko-Partei. Grünen-Gemeinderat Helmut Stachowetz-Axmann bemängelt die Unsicherheit, was die Rolle Lobners im Vorstand betrifft: „Definitiv verneint wurde in der Sitzung nur, dass der Gründer des Vereins auch den Vorsitz übernehmen wird. Dass der Bürgermeister aber plant, Teil des Vorstands zu werden, war eindeutig.“

Stachowetz-Axmann weiter: „Wozu will die ÖVP, dass die Gemeinde einem Verein beitritt, wenn noch nicht einmal bekannt ist, ob und in welcher Höhe Mitgliedsbeitrag zu bezahlen ist oder welche Kosten durch die administrativen Tätigkeiten auf uns zukommen?“ Schließlich soll der Verein die Cashback-Funktion der neuen Gänserndorf-Card für die Betriebe abwickeln: „Und was dieser Verein genau machen wird, weiß auch niemand – außer vielleicht Lobner.“

Der Stadtchef wiederum kann das Misstrauen gegenüber seiner Person nicht nachvollziehen: „Die Gründung des Vereins war ein rein formeller Akt. Und für den Beitritt brauche ich doch keine finanzielle Bedeckung.“ Das Ziel des Vereins sei laut Statuten klar definiert: Belebung der Stadt sowie Förderung gemeinsamer Interessen der Wirtschaft und Vereine, insbesondere die Planung und Durchführung von Gemeinschaftswerbung und Veranstaltungen. Lobner: „Die Internet-Plattform www.gans-gaenserndorf.at wurde nach dem Motto ,Fahr nicht fort, kauf im Ort‘ für Unternehmen und Vereine gegründet.“

Die Gänserndorf-App, das Cashback-Bonusprogramm und die Wertkarten seien die ersten erfolgreichen Maßnahmen. „Über den Verein sollen nun auch weitere Ideen und Angebote entwickelt werden“, erklärt der Bürgermeister. Und: Der Verein sei keine Konkurrenz zum „werbe-team“.