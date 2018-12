Das geplante Standort-Entwicklungsgesetz – hierbei handelt es sich um ein Bundesgesetz – treibt die Gänserndorfer Grünen auf die Barrikaden. Im NÖN-Interview erklärt Grünen-Bezirkssprecherin Gemeinderätin Beate Kainz den Grund.

NÖN: Warum lehnen Sie das in der Entwurfphase befindliche Gesetz kategorisch ab?

Kainz: Weil dieses gerade unseren Bezirk massiv treffen würde – Stichwort S1 und S8 sowie sämtliche Schottergruben. Mit diesem Gesetz könnte man leicht jede UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung, Anm.) aushebeln.

Wie könnte man das in der Praxis anstellen?

Kainz: Ein Beispiel. Jemand will eine Fabrik bauen, die UVP-pflichtig ist. Das UVP-Verfahren dauert bei ihm schon zwei Jahre und er will es abkürzen. Der Bauwerber wendet sich daraufhin an das Wirtschaftsministerium und fordert, dass bei ihm das Standort-Entwicklungsgesetz zum Tragen kommt. Das heißt: Der wirtschaftliche Faktor der Fabrik soll höher bewertet werden als die Folgen für die Umwelt. Das Wirtschaftsministerium „überredet“ dann das Verkehrsministerium und schon wird das UVP-Verfahren verkürzt und ein Baubescheid erteilt.

Der Gesetzgeber will aber nicht, dass die UVP-Verfahren ewig lange dauern. Ist dies nicht verständlich?

Kainz: Natürlich, das wollen wir ja auch nicht, aber der Weg ist der falsche. Warum dauern die UVP-Verfahren so lange? Weil die Projektwerber keine vollständigen Unterlagen liefern. Würden sie dies von Beginn an tun, müssten die Umweltschützer keine Einwände bringen, die dann wieder zu einer Verzögerung des Verfahrens führen. Und einfach zu sagen, dass die Umweltschützer alles verzögern, ist lächerlich. Die Projektwerber sind selbst an der Verzögerung schuld und niemand anderer.

Was wäre für Sie eine sinnvollere Alternative zum besagten Standort-Entwicklungsgesetz?

Kainz: Sinnvoller wäre es, wenn das UVP-Gesetz eindeutiger wäre. Dort sollte dezidiert drinnen stehen, was der Projektwerber alles liefern muss. Dann wüsste jeder, welche Unterlagen er bringen muss, und das Verfahren würde wesentlich verkürzt werden. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Bauwerber absichtlich keine vollständigen und korrekten Unterlagen zeitgerecht auf den Tisch legen – bei vielen wird eher Ahnungslosigkeit der Grund sein.