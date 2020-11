Was braucht der ländliche Raum? Wie entwickeln sich die ländlichen Regionen? EU-Landesrat Martin Eichtinger fordert gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Bürgermeister René Lobner die Bevölkerung zum Mitmachen und Mitgestalten bei der EU-Onlinebefragung bis 30. November ( www.noe-regional.at/ europa ) auf.

Eichtinger: „Diese Online-Befragung der EU richtet sich an alle, die ihre Anliegen und Beobachtungen ihrer Region nach Brüssel tragen wollen.“ Die Teilnehmer werden zu ihren Bedürfnissen ihrer Regionen befragt. Es werden von den Chancen des ländlichen Raums bis hin zu den Zielen einer gemeinsamen Agrarpolitik Daten erhoben, um daraus eine Zukunftsvision bis 2040 zu erarbeiten.

Auch Lobner appelliert an die Bürger der Stadt und des Bezirks, an der Umfrage teilzunehmen: „Jeder hat die Möglichkeit, seinen Input zur Entwicklung seines unmittelbaren Lebensraums einzubringen. Ich halte die Umfrage für ein tolles Instrument und eine gute Gelegenheit, an der Entwicklung des ländlichen Raums aktiv mitzugestalten.“ Aktive Bürgerbeteiligung nach dem Bottom-Up-Prinzip fördere auch das Verständnis des oft so abstrakt wirkenden Konstrukts der Europäischen Union, so Lobner abschließend.