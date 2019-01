Die VP-Bürgermeister René Lobner (Gänserndorf), Fritz Quirgst (Deutsch-Wagram) und Walter Krutis (Raasdorf) nehmen nicht nur die Umweltschützer, sondern jetzt auch erstmals die Straßenbau-Gesellschaft Asfinag unter Beschuss. Letztere sei ebenfalls schuld daran, dass die Marchfeld-Schnellstraße S8 (Süßenbrunn bis Gänserndorf) und die Außenring-Schnellstraße S1 (Schwechat bis Süßenbrunn) noch immer nicht fertig sind. Die Angegriffenen wiederum weisen die Vorwürfe entschieden zurück.

Zur Erinnerung: Es war im Jahr 2006, als der damalige BZÖ-Verkehrsminister Hubert Gorbach und der damalige ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll im Deutsch-Wagramer Marchfeldkanal-Gebäude verkündeten, dass mit dem S8-Bau 2009 begonnen werde. Zehn Jahre und sechs Minister später gibt es noch immer keinen gültigen UVP-Bescheid (Umweltverträglichkeits-Prüfung) für das Projekt. Auch die Errichtung der S1 mit dem Lobau-Tunnel wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben.

Für Lobner, Quirgst und Krutis steht mittlerweile fest, dass nicht nur die Umweltschützer wie der Marchegger Wolfgang Rehm, sondern auch die Straßenplaner selbst das Problem seien: „Die Asfinag arbeitet unprofessionell und dilettantisch. Sie schafft es nicht, korrekte und vollständige Unterlagen zu liefern. Dadurch macht sie es den Straßengegnern sehr leicht, die Projekte mit deren Einsprüchen zu verzögern.“

"Abarbeitung der Stellungnahmen sind sehr zeitintensiv"

Kein Bürger in der Region verstehe, warum es so lange dauert, bis die beiden Schnellstraßen endlich gebaut werden, so die drei Gemeindechefs. Sie kritisieren auch, dass die Asfinag den Kontakt zu den betroffenen Kommunen abgebrochen habe: „Wir werden über nichts mehr informiert, was S1 und S8 betrifft.“

Was sagt die Asfinag zu den Vorwürfen? „Seit Abschluss der mündlichen Verhandlung zur S8 im November 2016 wurden noch über 100 Stellungnahmen eingebracht, die alle behandelt und bewertet werden mussten.“ Die Abarbeitung dieser Stellungnahmen sei eben sehr zeitintensiv, heißt es vonseiten der Asfinag. Bei der S1 hingegen sei man schon weiter: Hier fehlen nur noch der Wasserrechts- und der Naturschutzbescheid: „Mit ihnen rechnen wir im Frühjahr 2019.“ Aber auch hier könne es Einsprüche beim Bundesverwaltungsgericht geben, was wiederum zu weiteren Verzögerungen führen kann.

Dass die Asfinag den Kontakt zu den Bürgermeistern abgebrochen habe, stimme nicht. „Der Informationsaustausch zwischen uns und den betroffenen Marchfeld-Gemeinden ist nach wie vor gegeben, denn es ist uns wichtig, gemeinsam eine gute Lösung zu erarbeiten und die Projekte so rasch wie verfahrensrechtlich möglich voranzubringen.“

Umweltschützer Rehm bezüglich der S8: „Die Bürgermeister versuchen, ein totes Pferd zu reiten.“ | T. S.

Aber auch an den Umweltschützern wie Rehm lassen die drei Bürgermeister kein gutes Haar: „Alle, die die beiden Straßenprojekte fahrlässig verzögern, haben statistisch gesehen jedes Jahr einige Abgastote auf dem Gewissen.“ Und weiter: „Rehm lebt auch auf Kosten der Allgemeinheit. Durch seine Einsprüche und die von ihm verursachten Verzögerungen sind bereits zusätzliche, unnötige Kosten in der Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden – Geld, das der Steuerzahler berappen muss.“

Rehm wiederum kann die Kritik an seiner Person nicht nachvollziehen: „In Wirklichkeit gibt es vier Gründe für die Verzögerungen – das planerische Unvermögen der Asfinag, die Schwierigkeit der Projekte an sich, die damalige Rückreihung auf der Prioritätenliste des Straßenbauprogramms des Bundes und die Verländerung der Bundesstraßen im Jahr 2002.“

Rehm zum letzten Punkt: „Hätte man zur Entlastung der Anrainer eine neue B8 gebaut, hätte dies das Land finanzieren müssen. Da hat man das Ganze lieber der Asfinag umgehängt, weil eine Schnellstraße vom Bund bezahlt werden muss.“ Der Marchegger erinnert auch an das einstige Marchfeld-Team, eine Arbeitsgruppe, die in den Jahren 2004 und 2005 tätig war: „Hier saßen Vertreter der Gemeinden und des Landes, Sachverständige und wir Umweltschützer. Zum Schluss war man sich einig, dass nur der Bau von Ortsumfahrungen Sinn macht.“

Das Ergebnis wurde aber von Land und Gemeinden verworfen, so Rehm: „Weil man unbedingt die Schnellstraße wollte, die der Bund zahlen muss. Die Arbeitsgruppe kostete übrigens eine Million Euro an Steuergeldern.“

Der Umweltschützer verwehrt sich gegen die Aussage, dass er auf Kosten der Allgemeinheit lebe: „Ich bin Nebenerwerbslandwirt und bei einem Umweltschutzverein, der sich mit Spendengeldern finanziert, angestellt. Auf Kosten der Allgemeinheit leben die Bürgermeister. Ihre monatliche Gage kommt vom Steuerzahler.“ Auch an den Abgastoten will Rehm nicht schuld sein: „Hätte man vor Jahren die besagten Ortsumfahrungen gebaut, gäbe es bereits weniger Abgastote.“