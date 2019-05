Biker sammelten Spenden für Mütter in Not .

Blubbernde Motoren rissen die Bezirkshauptstadt am Mittwoch aus ihrem feiertägigen Nachmittagsschlaf: Über 50 Motorradlenker – fast alle mit Harley Davidson unterwegs – trafen am Kirchenplatz zusammen, um für die St. Elisabeth-Stiftung „Biker fahren für Mütter“ (Schwangere und Mütter in Not) Spenden zu sammeln. Empfangen wurden sie von Pfarrgemeinderat Hubert Berthold.