Bodenversiegelung in der Stadt regt auf

Werbung

Bodenversiegelung und ihre Folgen für Mensch und Natur sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Auch in der Stadt Gänserndorf wurden in der jüngsten Vergangenheit große Flächen zubetoniert bzw. asphaltiert – sehr zum Ärger von Werner C. (vollständiger Name der Redaktion bekannt). Dem Wiener mit Wurzeln im Weinviertel sind vor allem die gigantischen Parkplätze in Gewerbeparks bzw. vor Geschäften von Handelsketten auf der „grünen“ Wiese ein Dorn im Auge.

Werner C.: „ Zum Beispiel beim Fetter-Baumarkt in der Protteser Straße wurden für den neuen Parkplatz mehrere tausend Quadratmeter mit Asphalt versiegelt – es gibt keinen Baum und keinen Strauch!“ Auch wenn die vorgeschriebenen Entwässerungsmaßnahmen getroffen wurden, werde das Areal bei einem Platzregen über mehrere Stunden überschwemmt, ist sich Werner C. sicher: „Dem riesigen Parkplatz der künftigen Zgonc-Filiale gegenüber droht das gleiche Schicksal.“

Werner C. nimmt Politik und Behörden in die Pflicht: „Sind sich Verantwortlichen dieser Bodenverschwendung eigentlich bewusst? Mir liegt die Gegend sehr am Herzen. Meine Vorfahren lebten einige Kilometer entfernt und ich besitze noch das ehemalige Bauernhaus meines Großvaters als Zweitwohnsitz im bisher grünen Weinviertel.“

Die Gemeinde hat keinen Einfluss

Was sagt Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner zur Kritik? „Die besagten Bauvorhaben liegen im Zuständigkeitsbereich der Bezirkshauptmannschaft. Die Gemeinde hat hier keinen Einfluss.“ Lobner habe dennoch schon vor einigen Monaten mit der Firma Fetter gesprochen und diese ersucht, den einen oder anderen Baum zu setzen.

Die angesprochenen Bauvorhaben wurden im Übrigen noch nach der alten NÖ Raumordnung eingereicht, erklärt der Politiker: „Mit der neuen Novelle, die wir im Landtag beschlossen haben, wäre das nicht mehr möglich. Hier gibt es bereits strengere Auflagen, was die Ausgestaltung von Parkplätzen und Bodenversiegelung betrifft.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.