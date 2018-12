Obwohl Finanzstadtrat Johann Diem (ÖVP) ein „nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit“ ausgeglichenes Budget 2019 im Gemeinderat vorstellte, hatten die Grünen einiges daran auszusetzen – und stimmten in Folge gegen den Voranschlag.

Ein Kritikpunkt war die zu geringe Aufforstung, wie die Grünen befinden. Im Voranschlag 2017 waren noch 50.000 Euro für die Aufforstung veranschlagt, das Budget 2018 sah 40.000 Euro vor, musste aber beim Nachtragsvoranschlag auf 49.000 Euro aufgestockt werden. „Also nehmen wir jetzt noch weniger ins Budget? Nämlich 30.000 Euro?“, stellte Beate Kainz die Summe infrage.

VP-Bürgermeister René Lobner: | Schindler

„Wir haben extrem viel aufgeforstet. Wer viele tausende Bäume setzt, muss auch viele tausende Bäume pflegen“, sprach Bürgermeister René Lobner (ÖVP) von enden wollenden Ressourcen der Stadtgemeinde. Damit war‘s mit der Kritik der Grünen aber nicht getan: Im Kindergarten Wirbelwind sei auf die Versuchs-HPI-Gruppe – eine heilpädagogisch-integrative Gruppe – vergessen worden, eine Summe von 600 Euro. „Nachdem alle Gruppen gleich behandelt werden sollen, müssen hierfür noch die entsprechenden Gelder vorgesehen werden“, forderte Kainz. Die Grüne ortete, dass größere Anschaffungen in Kindergärten durch die neue Budgeteinteilung erschwert werden.

„Ich halte dir zugute, dass du deine eigene Vizebürgermeisterin kritisierst“, musste Lobner bei dem Vorwurf schmunzeln. Denn die HPI-Gruppe falle in die Zuständigkeit von Margot Linke, die diesen Posten von 600 Euro vergessen habe.

Dass größere Investitionen doch noch möglich seien, zeigte Lobner anhand des Zauns für den Kindergarten Kunterbunt. Dieser war mit 25.000 Euro veranschlagt. Lobner nahm diesen aus dem Vorhaben heraus, „da wir so vieles nicht machen konnten“. Er verhandelte mit der BIG – der Bundesimmobiliengesellschaft. „Ich bin stolz darauf, dass sie den Zaun übernimmt.“ Außerdem: Das neue Sonnensegel, welches zunächst mit 5.000 Euro budgetiert gewesen ist, koste jetzt 2.000 Euro weniger.

In der Zwickmühle: Margot Linke (Die Grünen) enthielt sich beim Budget. | NÖN

„Für Bushaltestellen sind nur 1.000 Euro im Budget vorgesehen“, ärgerte sich Kainz. Allein die Nachrüstung von drei Bankerln am Bushahnhof im Mai habe 1.500 Euro verschlungen. Dem entgegnete Lobner trocken, dass die Grünen offenbar eine Null übersehen haben. Für Bushaltestellen sind 10.000 Euro budgetiert.

„Es ist ein gutes und sinnvolles Budget“, meinte Lobner. Dieses wurde mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ und der FPÖ beschlossen. Die Gemeinderäte der Grünen stimmten dagegen. Vizebürgermeisterin Margot Linke, ebenfalls eine Grüne, enthielt sich ihrer Stimme. Warum? „Es ist schwierig, ich habe ja noch die Rolle der Vizebürgermeisterin“, erklärt sie im NÖN-Gespräch nach der Sitzung. Sie ist der Meinung ihrer Partei: „Die Schwerpunkte sind falsch gesetzt.“

Dabei spricht sie etwa die Kindergärten an. Es werde der gleiche Verteilschlüssel auf alle Gruppengrößen angewandt. Einrichtungen mit kleineren Gruppen hätten das Nachsehen. Das habe Linke erst kurzfristig erfahren. Sie will den Kopf aber nicht in den Sand stecken: „Ich sage: Probieren wir’s aus. Ich werde die Kindergärten selbstverständlich unterstützen.“

Ein anderes Thema sind die Bushaltestellen in der Stadt. Die Grünen wünschen sich, dass die bestehenden Haltestellen samt Gehsteigen rechtzeitig saniert werden.

„Wir reagieren rechtzeitig“, sagt Lobner. Doch da die Ausschreibung am Laufen sei, stehe eben noch nicht fest, wo die Haltestellen sein werden. Und: „Um die Gehsteige kümmern wir uns auch zeitgerecht. Sie sind aber im Budget im Straßenbau inkludiert ...“

