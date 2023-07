Bücherei-Baustelle ist voll im Zeitplan

In und rund um die Stadtbücherei in der Gänserndorfer Bahnstraße sind Bauarbeiter und Baustellenfahrzeuge fleißig am Werken. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagte Bürgermeister René Lobner bei einem Blick in die Baustelle. Der Boden ist bereits erneuert, Tischler- und Elektrikerarbeiten sind nun an der Reihe.

Lobner ist zuversichtlich, dass wie geplant am 5. August wieder eröffnet werden kann. Dann wird der Kinderbereich vergrößert und auch der Empfangsbereich modernisiert sein. Was noch neu sein wird: Die Musikschule, die über der Stadtbücherei beheimatet ist, bekommt mit Stiegen und Aufzug einen neuen Zugang.