Bücherzelle fehlt: Ehemaliger SPÖ-Stadtrat mit ÖVP im Clinch

Es war eine harmlose Frage einer Facebook-Userin, die zu einem politischen Schlagabtausch zwischen Ex-SPÖ-Stadtrat Franz Csucker und ÖVP-Bürgermeister René Lobner führte. Aber der Reihe nach.

Die Frau erkundigte sich, wo es in Gänserndorf Bücherzellen gibt – also ausrangierte Telefonzellen, die vielerorts als Bücherverleih- bzw. Büchertausch-Stationen dienen. Das heißt: Man kann dort ein Buch abgegeben und sich dafür ein anderes mitnehmen. Oder: Man leiht sich eines nur aus und stellt es, nachdem man es gelesen hat, wieder zurück.

Franz Csucker: „Die ÖVP blockiert die Bücherzellen, weil sie eine Idee der SPÖ waren.“ Foto: privat

Die ersten Antworten auf die Frage der Facebook-Userin kamen rasch: Es wurden zahlreiche Orte im halben Bezirk aufgezählt, nur Gänserndorf war nicht dabei. Warum gibt es in der Bezirkshauptstadt keine Bücherzelle? Csucker klärte die Community auf: „Es sollte in Gänserndorf eine geben. Aber die Aufstellung wird von der Rathausmehrheit blockiert.“

Lobner konterte sofort: „Das ist Blödsinn. Zwei dieser Bücherzellen wurden bereits im Gemeinderat beschlossen.“ Eine soll in der Scheunengasse beim Inhalatorium aufgestellt werden, die andere vor der Volksschule in Gänserndorf-Süd. Csucker ließ nicht locker: „Wann war der Beschluss und warum ist er noch nicht umgesetzt?“ Darauf Lobner: „Das musst du die zuständige Stadträtin fragen.“ Gemeint ist Csuckers Parteifreundin Ulrike Cap.

Facebook-Gruppe wollte keinen Polit-Streit

Jetzt mischte sich eine Userin der Facebook-Gruppe ein: „Könnt ihr Gemeindeinterna dort behandeln, wo sie hingehören? Anfeindungen hier auf Facebook machen nur böses Blut und stiften Unruhe.“ Csucker und Lobner waren daraufhin still. Für den ehemaligen SPÖ-Fraktionschef war die Sache trotzdem nicht gegessen. Er meldete sich bei der NÖN: „Aus mysteriösen Gründen ist der Beschluss von Juni 2022 bis heute nicht umgesetzt. Die Standorte sind festgelegt, die Fundamente vorbereitet, weiter ist aber nichts geschehen.“

Von „Blödsinn“ könne also keine Rede sein: „Es gibt sicher hundert Gründe, warum das so ist. In dieser Zeit sind Spielplätze und Pumptrack-Bahnen entstanden.“ Allein die Bücherzellen, eine Idee der SPÖ-Opposition, harren noch immer ihrer Aufstellung, so Csucker.

Die zuständige SPÖ-Stadträtin will sich in die Debatte nicht einmischen. Cap sagte lediglich Folgendes zur NÖN: „Es fehlt nur noch die Beklebung. Dann werden die Bücherzellen aufgestellt.“