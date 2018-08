Bei den Ressorts der Stadträte kommt es zu einigen Änderungen: Christian Worlicek (SPÖ) übergibt die Friedhofs-Agenden an Christine Beck (ÖVP), dafür bekommt er von ihr den Kulturhausgarten. Das Thema Integration wandert von Margot Linke (Grünen) zu Michael Hlavaty (SPÖ). VP-Bürgermeister René Lobner wiederum übernimmt von Linke den Bereich Bildung & Jugend. Der Stadtchef lässt hier gleich mit einer neuen Idee aufhorchen.

„Ich möchte das Thema Jugend- und Sozialarbeit in Gänserndorf komplett neu aufstellen“, betont er im NÖN-Gespräch. „Alle Parteien, Schulen, diverse Vereine sowie Organisationen und natürlich die Gänserndorfer Jugend sollen eingebunden werden. Es muss nichts so bleiben, wie es war.“ Bis zum Frühjahr soll es ein fertiges Konzept geben.

Einer der Gründe für Lobners Vorstoß: Für das mittlerweile geschlossene Jugendzentrum in der ehemaligen Synagoge sucht die Gemeinde bekanntlich eine neue Bleibe. „Aber nur ein anderes Gebäude zu finden, in dem wir die Jugend bespaßen, ist zu wenig. Da ist auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung der Jugendlichen gefragt.“

"Die Jugend braucht Freiräume"

Es könne nicht sein, dass gerade von ihnen Plätze sowie Einrichtungen verschmutzt und sogar mutwillig zerstört werden: „Ich weiß schon, dass die Jugend Freiräume braucht – die wollen wir auch ermöglichen –, aber man muss sich auch an Spielregeln halten. Wie überall ist es ein Geben und Nehmen.“ Übrigens: Etwa 80 Prozent der Besucher des bisherigen Jugendzentrums waren Migranten. Lobner: „Da müssen wir aufpassen, dass wir hier keine Parallel-Gesellschaft züchten.“

Steht schon fest, wo das neue Jugendzentrum hinkommt? Lobner: „Nein. Es geht auch nicht nur um die Räumlichkeit, sondern – wie gesagt – um ein Gesamtkonzept.“ Ebenso müsse man „nüchtern analysieren“, wie die Zukunft mit dem Streetworker-Verein Goostav aussehe: „Der Vertrag zwischen ihm und der Gemeinde läuft jedenfalls noch bis Ende des Jahres.“

Der Bürgermeister weiter: „Wir sind gut beraten, schon in frühen Jugendjahren mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen zu beginnen. So könnte ein sogenannter Kinder-Gemeinderat installiert werden.“ Dort könnten die Kleinen offen sagen, was sie sich wünschen, und mitentscheiden. „Und wir könnten aufgrund der Anregungen unsere Stadt noch kinder- und jugendfreundlicher gestalten.“ Lobner abschließend: „Da liegen noch große Herausforderungen vor uns.“