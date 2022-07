Gänserndorf Container beim Konrad Lorenz Gymnasium sind nun leer

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Direktorin Eva Zillinger bei der Schlüsselrückgabe an die Containerfirma Recon. Seit Herbst 2019 war das Gymnasium im Containerdorf untergebracht. Foto: privat

D as Containerdorf am Hafergrubenweg in Gänserndorf ist jetzt Geschichte. Das Mobiliar wurde bereits in das neue Schulgebäude gebracht.