Container werden abgebaut

In der Vorwoche war es so weit: Die ersten Schulcontainer am Hafergrubenweg wurden mit Kränen auf Lastkraftwägen geladen und abtransportiert. Damit geht ein großes und entscheidendes Kapitel in der Geschichte der Stadt zu Ende.

Drei Jahre lang war das Containerdorf für insgesamt etwa 1.000 Schüler und Lehrer Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz. In dieser Zeit wurde das Stammhaus in der Gärtnergasse von Grund auf saniert und erweitert. Ab Herbst steht es wieder voll in Betrieb.

