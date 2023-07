Coole Drinks und spannende Geschichten beim After-Work-Treffen

„Es freut mich, dass viel mehr Unternehmerinnen als erwartet unserer Einladung in die schicke Raiffeisen-Lounge in der Gänserndorfer Bahnstraße gefolgt sind“, berichtet Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ vom „After-Work-Treffen“.

Bei köstlichen Snacks von Verena Pelikan und coolen Drinks von Michaela Vogl, gesponsert von der Raiffeisenkasse Gänserndorf, wurden drei Top-Unternehmerinnen über ihre verschiedenen Karrierewege von Prenner-Sigmund interviewt. Gabriele Rech erzählte von der Erfolgsgeschichte ihrer Firma MedCongress; Raffaela Lobner von der Agentur Pur berichtete von den Lehren, die sie aus ihrem Scheitern gezogen hat und Beate Fabschitz erklärte, wie sie sich in einer bisher von Männern dominierten Position behauptet hat.

Die Unternehmerinnen nutzten den Abend fürs Netzwerken in sommerlich lockerer Atmosphäre. Raika-Direktor Hannes Jaindl, WK-Bezirksstellenobmann Andreas Hager sowie WK-Bezirksstellenleiter Philipp Teufl ließen es sich nicht nehmen, beim After-Work-Treffen der Damen dabei zu sein und mit den Unternehmerinnen angeregte Gespräche bis in die Nacht zu führen.