Wie die NÖN erfuhr, soll es im Pflege- und Betreuungszentrum einen Corona-Cluster gegeben haben. Die positiven Testergebnisse bei Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses seien im mittleren zweistelligen Bereich gelegen. Angeblich mussten zusätzliche Pflegekräfte zum Aushelfen angefordert werden. Und: Es soll sechs Todesfälle in weniger als zehn Tagen gegeben haben.

Stimmt diese besorgniserregende Entwicklung im Gänserndorfer Heim? Die Leitung des Hauses wollte keine Stellungnahme abgeben und verwies auf die NÖ Landesgesundheits-Agentur (LGA), die die niederösterreichischen Gesundheitseinrichtungen, die sich im Eigentum des Landes befinden, betreibt.

Im Gänserndorfer Barbaraheim herrscht Aufregung: Das Coronavirus forderte Todesopfer unter den Bewohnern. Schindler

Sprecherin Doris Slama erklärte am Freitag gegenüber der NÖN: „Aktuell werden im Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf zwölf an Covid-19 erkrankte Bewohner betreut.“ Elf weitere Heimbewohner mussten aufgrund ihrer Symptome in verschiedene Landeskliniken gebracht werden. Slama: „Seit 25. Jänner gab es bedauerlicherweise sechs verstorbene Bewohner im Rahmen einer Covid-19-Infektion.“

Sechs Mitarbeiter des Hauses waren am Freitag infolge einer Corona-Erkrankung dienstverhindert, so die LGA-Sprecherin: „Personalengpässe konnten durch standortübergreifende Aushilfe seitens umliegender Pflegezentren kompensiert werden.“

Zum Schluss noch die gute Nachricht: Die Zahl der Infektionen im Gänserndorfer Pflegeheim ist seit vergangener Woche stabil. „Es wurden keinerlei Neuinfektionen verzeichnet“, betonte Slama.