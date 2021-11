Corona-Gurgeltest: Aus für Automat

Roland Prem kämpfte wochenlang mit dem PCR-Gurgeltest-Automaten bei der OMV-Tankstelle in der Wiener Straße – übrigens der einzige seiner Art im ganzen Bezirk: „Die Reihen 32 bis 38 sind zwar befüllt, lassen sich aber nicht anwählen. Auch in den Reihen 44 bis 48 liegen Tests, diese werden aber aus irgendeinem Grund nicht weiterbefördert.“

So wie Prem ging es vielen testwilligen Mitbürgern. Aus dem Automaten kamen zeitweise einfach keine Testkits: „Während wegen der hohen Nachfrage Tests sogar persönlich ausgegeben wurden, wie zum Beispiel in St. Pölten, herrschte in Gänserndorf tote Hose.“

Mittlerweile werden alle Automaten in NÖ abgebaut und durch Test-Angebote in Handelsbetrieben abgelöst. In den kommenden Wochen soll es dieses Service flächendeckend in NÖ geben.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner versteht den Ärger von Prem: „Wir hatten als Gemeinde aber keinen Einfluss auf den Automaten. Für diesen war das Land verantwortlich. Dort hatten wir auch mehrmals urgiert.“ Lobner hofft nun, dass das Testen in den Handelsbetrieben künftig besser funktioniert.