Corona-Gurgeltest: Nach 29 Stunden noch kein Ergebnis

Über die öffentliche Aussage des Genlabors Novogenia, dass dieses im Schnitt 19 Stunden nach dem Corona-Gurgeltest das Ergebnis liefert, kann Roland Prem nur lachen. Der Gänserndorfer gab seinen Test am Montag vor Weihnachten um 9.40 Uhr im Spar-Markt in Gänserndorf-Süd ab. 29 Stunden später hatte er noch immer kein Ergebnis, weshalb er sich bei Novogenia schriftlich beschwerte.

Die NÖN wollte es genau wissen und fragte beim Labor nach. Wieso stimmte die versprochene Auswertungszeit nicht? Vermutlich war Prem auch nicht der Einzige, der so lang auf das Testergebnis warten musste. „Wir bedauern das natürlich. Im Einzelfall ist es schwer nachvollziehbar, warum es zur Verzögerung kam“, erklärt eine Sprecherin von Novogenia.

Grundsätzlich könne das Genlabor aber festhalten, dass das System sicher und stabil läuft: „Im besagten Auswertungszeitraum kamen in NÖ mehr als 98 Prozent der Proben in weniger als 24 Stunden an.“ Vorausgesetzt, die Probe wurde rechtzeitig vor den Abholzeiten eingeworfen. Diese sind in NÖ um 9, 13 und 15 Uhr. Prem müsse also zu den Regelzeiten aufgrund seiner Abgabe um 9.40 Uhr rund vier Stunden dazuzählen.

Dennoch sei dieser Fall in NÖ ein statistischer Ausreißer, so Novogenia. Denn im Schnitt kamen die Ergebnisse im besagten Auswertungszeitraum in weniger als 16 Stunden nach Abgabe an. Etwas länger könne es dauern, wenn sich die Probe in einem positiven Pool befindet und eine gesonderte Einzelauswertung erfolgen muss. In diesem Fall werden die Proben gewöhnlich innerhalb von 36 Stunden ausgewertet.

In einzelnen Fällen könne es auch vorkommen, dass eine Probe nicht auswertbar ist, weil zum Beispiel der Deckel der Probe nicht fest genug verschlossen war, so das Genlabor abschließend.