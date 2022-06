Countdown für die Übersiedlung: Neues Gym so gut wie fertig

„Am 7. Juni geht es los!“ Eva Zillinger, Direktorin des Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG) fiebert schon diesem Tag entgegen. Grund: Da startet die Rückübersiedlung der Schule in ihr Stammhaus in der Gärtnergasse.

Zur Erinnerung: Die AHS musste ihr Gebäude im Sommer 2019 verlassen, weil dieses von Grund auf saniert und vergrößert wurde – um 28 Millionen Euro. Seither sind die Schüler und Lehrer in einem riesigen Containerdorf am Hafergrubenweg untergebracht. Ab September dieses Jahres wird wieder in der Gärtnergasse unterrichtet.

Direktorin Eva Zillinger: Jetzt wird es noch einmal stressig für sie. Foto: Thomas Schindler

„Ende Juni soll es die Schlüsselübergabe geben“, erklärt Zillinger im NÖN-Gespräch: „Mit 7. Juni beginnen wir aber mit der Übersiedlung. Zuerst kommt die Bibliothek dran, danach unser Zentrallager in Schönkirchen.“ Dieses ist gesteckt voll mit Kästen, Tischen, Sesseln und Garderobenmöbeln. Die laufende Matura – sie endet am 9. Juni – wird durch die Übersiedlung natürlich nicht gestört.

Mit Ende der ersten Ferienwoche sollte das Containerdorf auf jeden Fall ausgeräumt sein. „Dann wird dieses nämlich abgebaut und ein Teil davon nach Wiener Neustadt gebracht – als Ersatzquartier für eine dortige Schule, die ebenfalls umgebaut wird“, weiß die Gänserndorfer Direktorin. Auch der Rest des Containerdorfes kommt weg und wird wiederverwendet – zurück bleibt nur eine leere Fläche.

Zillinger: „Ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Wir freuen uns natürlich, dass wir endlich wieder unser ehemaliges Zuhause betreten können.“ Dieses ist völlig neu und kann sich sehen lassen: Es gibt Platz für 40 Klassen, Schließfächer für jeden Schüler, 13 Pausenbereiche mit Hängesesseln, einen großen Mehrzwecksaal, eine eigene Werkterrasse, einen Buffetbereich, diverse Besprechungsräume, Raumlüftungen in den Klassenzimmern sowie weitläufige Grünflächen.

