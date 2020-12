So weiß man kurz vor dem Heiligen Abend, ob man das Virus in sich trägt oder nicht, was wiederum der ganzen Familie zugutekommt. Arzt Florian Imböck wird mit seinem Team die Testungen durchführen. Vorab anmelden braucht man sich nicht, man muss vor Ort nur seine Sozialversicherungsnummer und eine Handynummer bekannt geben. Sollte man positiv sein, erhält man eine SMS. Kommt keine Meldung, ist man negativ. Pro Test sind 20 Euro zu bezahlen, drei- und vierköpfige Familien zahlen pauschal 40 Euro. Der Reinerlös wird für einen karitativen Zweck verwendet, erklärt VP-Bürgermeister René Lobner.