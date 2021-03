Schwere Geschütze fährt Claudia H. (Name der Redaktion bekannt) gegen ihren ehemaligen Dienstgeber, eine Reinigungsfirma, sowie gegen das Gänserndorfer Pflegeheim und das AMS auf. Grund: Sie sei während ihrer Arbeit nicht auf Covid-19 getestet worden.

Die Frau erinnert sich: „Ich hatte vor einigen Wochen meinen ersten Arbeitstag als Reinigungskraft im Barbaraheim. Schon an diesem Tag bekam ich ohne Corona-Test eine Einschulung im Haus. Der Test wurde erst durchgeführt, kurz bevor ich nach Hause ging.“ Das Ergebnis bekam sie eigenen Aussagen nach am nächsten Tag gegen 17.30 Uhr per SMS: „Ich sollte aber bereits um 15 Uhr meinen zweiten Dienst antreten.“ Sie habe vor 15 Uhr telefonisch ihrer Reinigungsfirma gemeldet, dass sie noch kein Testergebnis habe: „Darauf sagte man mir, dass dies egal sei.“

„Ohne Test war auch ich selbst gefährdet“

Da es der Frau unter solchen Umständen selbst zu unsicher war, für diese Firma zu arbeiten, habe sie sich entschlossen, am zweiten Arbeitstag nicht mehr zum Dienst zu kommen: „Nicht nur, dass ich jemanden im Pflegeheim anstecken hätte können, auch ich selbst war gefährdet.“

Die Arbeitnehmerin findet es schockierend, dass man ohne gültigen Corona-Test ins Heim gelangt und es dort anscheinend niemanden interessiert: „Eigentlich sollte sich auch die Heimleitung darum kümmern, dass so etwas gar nicht passiert.“ Der Frau wurden dann vom AMS für vier Wochen die Geldbezüge gestrichen, da sie durch ihr Nichterscheinen am Arbeitsplatz rechtlich selbst gekündigt hatte. „Scheinbar ist es auch dem AMS egal, wenn man Sorge hat, sich mit dem Virus anzustecken. Dann wird man dafür auch noch finanziell bestraft“, ärgert sich die nun Arbeitslose.

Ganz anders sehen dies die Angegriffenen. Die Reinigungsfirma erklärt: „Wie alle Mitarbeiter wurde auch Frau H. vor dem Betreten des Heimes mit einem Schnelltest getestet. Der PCR-Test wurde im Laufe des ersten Arbeitstages durchgeführt.“ Alle Mitarbeiter werden routinemäßig dreimal wöchentlich – zusätzlich zu den täglichen Schnelltests – über ein externes Labor getestet, so die Firma: „Aufgrund der ungerechtfertigten Anschuldigungen behalten wir uns gegen Frau H. rechtliche Schritte vor.“

Auch die NÖ Landesgesundheitsagentur weist die Vorwürfe entschieden zurück: „Externes Reinigungspersonal wird in unseren Pflege- und Betreuungszentren – ebenso wie hauseigenes Personal – regelmäßigen, verpflichtenden PCR-Testungen unterzogen.“ Frau H. sei vor Dienstantritt mittels Antigen- und im Anschluss mittels PCR-Test kontrolliert worden.

Das Arbeitsmarktservice wiederum prüfe noch den Fall. Vorher könne man keine Aussagen treffen, so Gänserndorfs AMS-Chef Georg Grund-Groiss zur NÖN.