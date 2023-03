Foto: FF Gänserndorf

Ziel des Ausbildungsteams war es, einzelne Schritte in Erinnerung zu rufen und nochmals durchzugehen. Im Anschluss wurde das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt und eine Menschenrettung an einem Fahrzeug simuliert.

