Damm-Projekt sorgt für Ärger bei Grünen

Kurz und unaufgeregt verlief die jüngste Gemeinderatssitzung. Nach nur 45 Minuten waren 22 Tagesordnungspunkte abgehandelt. ÖVP-Bürgermeister René Lobner hatte mit einer neuen Taktik dafür gesorgt, dass keine Debatten zustande kamen. Mit den Worten „okay, ihr seht das anders“ erstickte er jede Diskussion mit der Opposition im Keim. Gleich darauf ließ er abstimmen.

Gegen die Stimmen der vier Grünen wurde der sogenannte Bauland-Mobilisierungsvertrag Eichamtstraße beschlossen. Die Öko-Partei spricht von einem „Zwang zur vollständigen Verbauung des Bahndammes zwischen Exner-Brücke und Kinosteg“.

Wie die NÖN berichtete, werden dort Wohnungen mit Tiefgarage, Geschäfte sowie ein Veranstaltungssaal entstehen.

Aus dem Veranstaltungssaal ist ein Großprojekt mit Wohnungen geworden, das seine Schatten jetzt schon vorauswirft.“

Beate Kainz, Grünen-Stadträtin

Grünen-Stadträtin Beate Kainz: „Sobald die Umwidmung vom Land genehmigt ist, soll mit den Arbeiten begonnen werden. Das Erscheinungsbild des kompletten bis zu elf Meter hohen Bauwerks – von der Bahn aus gesehen sind es 17 Meter – ist uns aber bis heute nicht bekannt.“

Kainz über die Tiefgarage: „Sie soll unter dem gesamten Gebäude errichtet werden. Wir wissen jedoch nicht, ob diese nur über die aktuelle Zufahrt zum vorhandenen Parkplatz erreichbar ist, oder ob eine weitere Rampe als Ausfahrt geplant ist.“

Fix sei auf jeden Fall, dass der Verkehr zunehmen werde. „In den uns bekannten Verkehrskonzepten wird aus dem Fußweg hinter dem Kaufhaus Congar eine Straße, die direkt in den Kreisverkehr mündet. Für Fußgänger ist in Zukunft kein Platz mehr“, so die Grünen-Politikerin.

Mit dem im Stadtparlament beschlossenen Vertrag habe die Gemeinde dem Bauträger noch einmal versichert, dass sie die rasche Umsetzung unterstützt, ärgert sich Kainz: „Aus dem angekündigten Veranstaltungssaal ist ein Großprojekt mit Wohnungen geworden, das seine Schatten jetzt schon vorauswirft. Der Baulandmobilisierungsvertrag – eigentlich dafür gedacht, um Baulücken zu schließen – wurde hier zweckentfremdet als Baugarantie verwendet.“

Die Grünen stellten deshalb während der Gemeinderatssitzung eine entsprechende Anfrage an den Bürgermeister. Darauf Lobner: „Diese kann erst beantwortet werden, wenn vom Bauwerber ein Konzept am Tisch liegt.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren