Das Budget 2023 steht

In der Gemeinderatssitzung war der Voranschlag 2023 schnell erledigt und wurde mehrheitlich angenommen, nur die drei Mandatare der Grünen stimmten dagegen. NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner war krankheitsbedingt nicht anwesend, meldete sich aber später dazu zu Wort.

„Wir wollen im ersten Halbjahr mit den Bauarbeiten starten“, sagt Bürgermeister René Lobner (ÖVP) im NÖN-Gespräch über ein großes Projekt, den Zubau des Wirtschaftshofs. Knapp vier Millionen Euro sind dafür geplant. Wie berichtet, sind Hochbau- und Infrastrukturabteilung bereits auf das ehemalige Porr-Gelände übersiedelt, im nächsten Jahr wird ein moderner Bauhof errichtet. Spätestens 2024 soll das Projekt fertiggestellt sein.

Investiert wird auch in den Hort in Gänserndorf-Süd. Die Volksschule samt Turnsaal sei schon groß genug errichtet worden, ist Lobner froh, aber: „Wir brauchen mehr Sanitäranlagen und Garderoben.“

Grüne und NEOS kritisieren reduzierte Jugendarbeit

Der geplante Pumptrack ist mit 150.000 Euro veranschlagt, 60 Prozent der Kosten werden von Leader gefördert. Warum eine solche Anlage beim Abenteuerspielplatz gebaut wird? Das Freizeitangebot sei evaluiert worden. Man habe geschaut, was in der Stadt Sinn ergebe. Ein Pumptrack sei multifunktional mit Mountainbike, Rad oder Roller befahrbar.

In der Sitzung kritisierten die Grünen, dass die Mittel für die Jugendarbeit verringert werden. Nur ein Beratungszimmer würde nicht genügen, meinte Gemeinderätin Margot Linke. Lentner sprach diesen Punkt „als stark negativen Aspekt“ an. Der Mietvertrag des Jugendzentrums wurde gekündigt, erklärt der Bürgermeister. Eine Schulsozialarbeit wurde installiert, die Streetworker seien nach wie vor in der Stadt im Einsatz. Außerdem laufe eine Sozialraumstudie über das gesamte Marchfeld, bei der die Ist-Situation erhoben wird. Das sei ein richtiger, nachhaltiger Weg für die Region, so Lobner.

Lentner hält „die Finanzpolitik der Stadtregierung für besorgniserregend“. Obwohl Energie- und Zinskosten unkontrolliert steigen, werde weiterhin „unverdrossen Geld ausgegeben“. Ein Großprojekt jage das nächste. Die Rücklagen der Gemeinde seien bereits auf die Hälfte geschrumpft.

„Wozu haben wir Rücklagen, wenn wir nicht in schwierigen Zeiten davon zehren können?“, kontert Lobner. Gänserndorf sei massiv gewachsen, darum müsse die Infrastruktur nachziehen. „Mit unseren Investitionen schaffen wir Werte“, denkt er etwa an den Ausbau der Kindergärten. Gerade in Zeiten wie diesen sei es außerdem wichtig, dass die Gemeinde investiere, um die Wirtschaft in der Region zu stärken.

Außerdem: Selbst der Rechnungshof habe der Gemeinde attestiert, „dass wir gut gewirtschaftet haben“. Bisher seien sie Rechnungsabschlüsse immer gut und positiv gewesen – und so werde auch der Rechnungsabschluss 2022 sein, versichert der Stadtchef.

