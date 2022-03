Das Projekt Interspar startet

Werbung

26 Jahre lang prägte er das Ortsbild an der Westeinfahrt der Bezirkshauptstadt – jetzt wird der Eurospar in der Bodenzeile dem Erdboden gleichgemacht. In der Vorwoche wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen.

Wie die NÖN berichtete , entsteht hier ein 2.700 Quadratmeter großer Interspar. Das Gebäude wird um etwa 900 Quadratmeter mehr als der jetzige Eurospar aufweisen und soll im Sommer 2023 eröffnet werden. Bis dahin steht den Kunden das Ersatzquartier in der benachbarten ehemaligen Jello-Filiale zur Verfügung. Diese wurde extra mithilfe von angebauten Containern vergrößert.

Womit wird der neue Interspar nächstes Jahr aufwarten? Natürlich mit einer weit umfangreicheren Produktpalette im Elektronik-, Mode- und Haushaltswarenbereich sowie mit einem integrierten Restaurant. Übrigens: Alle Mitarbeiter von Eurospar werden von Interspar übernommen. Zusätzlich sollen noch an die 50 Bedienstete eingestellt werden. Dann werden für den Standort insgesamt 145 Mitarbeiter tätig sein.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.