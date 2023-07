Desolate Musikschulrampe: Jetzt fuhren die Bagger auf

Wie die NÖN berichtete, startete am 17. Juni die umfangreiche Sanierung der Stadtbücherei in der Bahnstraße. Bis 5. August soll die Bibliothek geschlossen bleiben. In dieser Zeit wird der schäbige Boden erneuert und der Empfangsbereich umgebaut. Weiters erfolgt eine Umstellung auf LED-Beleuchtung. Auch Schallschutzmaßnahmen werden getroffen. Und: Der Kinderbereich wird vergrößert und attraktiver gestaltet. Aber auch in die darüberliegende Musikschule investiert die Gemeinde, genauer in deren Zugang.

Die Grünen wollten einen Lift, der auch im Brandfall benutzt werden kann

Die alte Rampe wird jetzt abgerissen und durch eine Stiege samt Aufzug ersetzt. Schon bei den ersten Überlegungen zum Abbruch der Musikschulrampe hatten die Grünen eine Stellungnahme vom Behindertenverein Bizeps eingefordert. „Mobilitätsbeeinträchtigte Menschen sollten ja das Gebäude weiterhin nicht nur erreichen, sondern auch verlassen können“, erklärt Stadträtin Beate Kainz: „Dafür wäre ein Lift nötig, der auch im Brandfall benutzt werden kann. Leider wurde bei den Planungen darauf keine Rücksicht genommen.“