Die Kasse feierte mit Klasse .

Wenn die prominentesten Lokal-Politiker einander förmlich die Klinke in die Hand geben, dann gibt es zumeist etwas zu feiern: So auch am vergangenen Mittwoch, als das neue Gebäude der NÖ Gebietskrankenkasse, das schon vor mehreren Monaten den Betrieb aufnahm, nun auch offiziell eröffnet wurde.