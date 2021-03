Die NEOS brachten in der Gemeinderatssitzung eine Resolution für den Bau eines zusätzlichen Unterstufen-Gymnasiums im Bezirk ein – und zwar mittels Dringlichkeitsantrag. Nachdem aber die ÖVP-Bürgermeisterpartei mit ihrer absoluten Mehrheit die Dringlichkeit ablehnte, kam der Antrag gar nicht auf die Tagesordnung – sehr zum Ärger von NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner.

Wie die NÖN berichtete, gibt es derzeit einen Ansturm auf das Konrad Lorenz Gymnasium (KLG). Weil der Platz fehlt, werden im Herbst nicht alle Einser-Schüler aus den vierten Volksschulklassen ins Gymnasium wechseln können. Lentner: „Leider gab es im Gemeinderat keine Diskussion zu einem aus unserer Sicht absolut brennenden und wichtigen Thema.“

Aber auch beim Thema Infrastruktur driften NEOS und ÖVP auseinander. Erstere stimmten gemeinsam mit den Grünen gegen das Straßenbauprogramm 2021. Lentner: „Das geplante Budget für neue Radwege in Gänserndorf beträgt 0 Euro, ebenso jenes für Gehwege in Gänserndorf-Süd.“

Das in der Sitzung von der ÖVP gebrachte Argument „Radwege werden gebaut, wenn es entsprechende Förderungen gibt“ lassen die NEOS nicht gelten. Auch nicht das bekannte Argument „Gehwege können wegen fehlender Versickerungsmöglichkeiten in Gänserndorf-Süd nicht gebaut werden“.

Dazu Lentner: „Nach unserer Auffassung besteht diese Problematik nicht in allen Straßenzügen in Gänserndorf-Süd. Außerdem nimmt uns ein solcher Beschluss jegliche Möglichkeit, neue Gehwege in Gänserndorf-Süd zu errichten.“ Was mit entsprechenden Verkehrskonzepten und innovativen technischen Lösungen teilweise sehr wohl möglich wäre, so der NEOS-Obmann.

Was sagt die ÖVP zur Kritik? Fraktionschef Rudi Stöger über die Gym-Resolution: „Während die NEOS wieder einmal versuchen, sich mit einem populistischen Dringlichkeitsantrag politisch zu profilieren, hat Bürgermeister René Lobner schon längst auf das aktuelle Platzproblem reagiert.“ Dieses sei nicht neu, deshalb werde das KLG zur Zeit umgebaut und vergrößert.

Auf die akute Situation wurde seitens der Bildungsdirektion rasch reagiert. Stöger: „Mit dem Konrad Lorenz Gymnasium wurde eine Optimierung des Raumprogramms vorgenommen, um die Schüleranzahl zu maximieren. Im Groß-Enzersdorfer Gymnasium wiederum wurde eine zusätzliche erste Klasse eingerichtet.“

Im Schulentwicklungsprogramm sei ein zusätzliches Gymnasium nördlich von Wien geplant. Die konkrete Standortentscheidung soll zeitnah, wahrscheinlich noch heuer, erfolgen: „Der neue Standort wird aktuell gerade evaluiert und den Standort Gänserndorf auf jeden Fall entlasten.“

Zur Kritik bezüglich des Straßenbauprogramms reagiert Lobner selbst: „Da sieht man wieder die Ahnungslosigkeit von Lentner. Er wollte, dass wir den Antrag zurückstellen und mit den Richtlinien des Landes abstimmen. Hätten wir das getan, könnten wir die nächsten Monate nichts arbeiten.“