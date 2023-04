Die Stadt hat einen neuen Eissalon

Im Juni 2022 stand endgültig fest, dass der Eissalon „Sweet Hell“ in der Hauptstraße 2 nicht mehr aufsperren wird (die NÖN berichtete). Vor wenigen Tagen öffnete nun der Eissalon „Vitavien“ dort im neu adaptierten Gebäude seine Pforten.

Das Lokal versteht sich als Eissalon und Kaffeehaus gleichermaßen und hat täglich zwischen 9 und 21 Uhr geöffnet. Auch im Freien gibt es einige Tische für die Gäste.

Betreiber Kreshnik Collaku, der in den Räumlichkeiten auch kostenloses WLAN bietet, tritt damit in Konkurrenz zum Eissalon Fausti, der in Gänserndorf seit Jahrzehnten als Platzhirsch gilt. Gleich neben dem „Vitavien“ befindet sich übrigens das Lokal „Placebo“.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.