Dieser Fuchs gibt Rätsel auf

Da staunten die Passanten nicht schlecht, als am Dienstag der Vorwoche gegen 10.15 Uhr ein Fuchs seelenruhig über die Bahnstraße marschierte. Einer der verblüfften Beobachter war der pensionierte Leiter der Gänserndorfer Krankenkasse, Kurt Leichtmüller, der das ungewöhnliche Schauspiel mit seiner Handy-Kamera festhielt.

„Wir waren gerade beim Würstelstand und trauten unseren Augen nicht“, erinnert sich Leichtmüller im NÖN-Gespräch: „Der Fuchs kam vom Marktplatz und lief dann die Bahnstraße hinunter, wobei er aber immer nur ein paar Schritte rannte und danach wieder gemütlich ging – wie ein streunender Hund, der Hunger hat und etwas Fressbares sucht.“

Der ehemalige Gänserndorfer Krankenkassenchef Kurt Leichtmüller fotografierte den Fuchs. Foto: Thomas Schindler

Das Tier sah auch nicht krank aus und war nicht aggressiv, so Leichtmüller: „Trotzdem heißt es ja, dass Füchse sehr scheu sind – und dieser lief einfach mitten in der Stadt über eine belebte Einkaufsstraße. Das ist schon eigenartig.“

Was sagt eigentlich ein Wildtier-Experte zu diesem Verhalten? Bezirksjägermeister Gerhard Breuer: „Normal ist so etwas nicht – außer der Fuchs wurde von einem Menschen aufgezogen, dann verliert er seine natürliche Scheu.“ War dem nicht so, sollte man sich den Fall genauer ansehen, so Breuer.

Kann das Tier tollwütig sein? „In Österreich gibt es offiziell derzeit keine Tollwut.“ Ausschließen könne man aber nichts. Das typische Anzeichen (Schaum vor dem Maul, Anm.) hatte der besagte Fuchs jedenfalls nicht.

Entnehmen oder nicht?

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.