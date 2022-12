„Dort ist die richtige Stelle“: Kritik an Pumptrack-Lage

Werbung

Zur letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr mussten die Gänserndorfer Mandatare zurück auf die Schulbank, diese fand nämlich im neuen Konrad-Lorenz-Gymnasium, durch das es zuvor eine Führung gab, statt.

Trotz der vielen Tagesordnungspunkte war die Sitzung in einer Stunde erledigt. Diskutiert wurde, als die Abstimmung über die Planung eines Pumptracks beim Abenteuerspielplatz anstand. Wie berichtet, liegt für dieses Projekt die Förderzusage der Leader-Region bereits vor, diese wird etwa 7.000 Euro betragen.

Im kommenden Jahr soll die Anlage errichtet werden. Mit dem Standort, der dafür auserwählt wurde, waren die Grünen nicht zufrieden. „Es war eigentlich ein Projekt der Stadterneuerung in Gänserndorf-Süd, darum wäre dort der geeignetere Standort“, meldete sich Stadträtin Beate Kainz zu Wort.

Lentner (NEOS) ortet verpasste Chance

„Prinzipiell ein tolles Projekt, nur leider am völlig falschen Standort“, befindet auch NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner, der der Sitzung krankheitsbedingt ferngeblieben war und sich danach zu diesem Thema bei der NÖN meldete. Es sei hier „eine riesige Chance verpasst worden, eine tolle Freizeitinfrastruktur in Gänserndorf-Süd für Jung und Alt zu schaffen“.

Mit einer solch neuen Attraktion hätte man den „chronisch vernachlässigten Ortsteil Gänserndorf-Süd aufgewertet“. Lieber würde man nun Grünfläche versiegeln und den Pumptrack in der Nähe einer stark befahrenen Straße positionieren. „Das ist leider absolut unverständlich“, meint Lentner.

Bürgermeister René Lobner (ÖVP) kommentierte die Standortfrage bereits in der Gemeinderatssitzung: „Es ist der richtige Standort.“ Der geplante Pumptrack liege direkt am Radweg in der Protteser Straße. Das Projekt, das im Zuge der Stadterneuerung Süd vorgeschlagen wurde, hätte anders ausgesehen. „Wir werden weiterhin in das Freizeitangebot in Gänserndorf-Süd investieren“, versicherte der Stadtchef und verwies darauf, was dort in den vergangenen Jahren entstanden sei. Es sei jedenfalls gut, dass ein Pumptrack als Ergänzung zum Abenteuerspielplatz errichtet werde.

