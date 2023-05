Dr. Richard hat nun einen Standort in der Bezirkshauptstadt

Das Busunternehmen Dr. Richard, das schon seit Jahrzehnten in Gänserndorf vertreten ist, eröffnete jetzt auch einen Standort in der Bezirkshauptstadt. Im Rahmen seiner Festansprache erinnerte sich Firmenchef Ludwig Richard an seine ersten Schritte im Betrieb zurück, damals noch bei Bajer Bus: „Es war eine durchaus harte Schule, ich hatte das Liniengeschäft in der Praxis kennengelernt.“

Dass Dr. Richard noch immer wachse, sei den vielen verlässlichen Partnern und treuen Mitarbeitern geschuldet, so der Unternehmer: „Zum 40. Geburtstag unserer Firma freuen wir uns, den neuen Betriebsstandort in Gänserndorf eröffnen zu dürfen.“ Mit diesem hat das Unternehmen nun vier Niederlassungen in Niederösterreich.

Firma setzt auch auf Kleinbusse, die elektrisch betrieben werden

301 Mitarbeiter und 233 Busse sind für Dr. Richard im Einsatz. Mit „Micro ÖV“, einer Flotte von Kleinbussen, die elektrisch betrieben werden, ist nun eine Ergänzung zum Linienbus-Geschäft im Aufbau, erklärte Michael Weissmann, Geschäftsführer von Dr. Richard Niederösterreich.

Zur Eröffnungsfeier vergangenen Freitag kamen neben zahlreichen Dr.-Richard-Mitarbeitern auch Vertreter der Partnerbetriebe, wie zum Beispiel VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll, Rudolf Busam sen. und Rudolf Busam jun. vom gleichnamigen Traditionsunternehmen in Lassee sowie Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner.

