Der Drive-in ist auf der Rückseite des Gebäudes, am ehemaligen ÖAMTC-Gelände, geplant, wie VP-Bürgermeister René Lobner weiß.

Beim Drive-in können große Warenmengen oder schwere Materialien ohne lange Transportwege direkt ins Fahrzeug eingeladen werden – vom Estrich über Dämmplatten und Holzlatten bis zum Betonmischer und Baugerüsten sind die Produkte vorrätig und jederzeit abholbereit.

Das System funktioniert ähnlich wie bei Fast-Food-Restaurants: Man fährt hin, wählt die Ware aus, belädt sie mithilfe eines OBI-Mitarbeiters, bezahlt die Rechnung und fährt wieder weg.

Wann der Drive-In errichtet wird, steht noch nicht fest. Es heißt nur – in absehbarer Zeit.

